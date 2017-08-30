﻿「痹足一世」 辯方質疑 蒙嘉慧撞車傷人遭索償300萬

影視藝人、「伊麵嫂」蒙嘉慧（YoYo），於六年前駕駛鄭伊健座駕返電視城開工，駛至將軍澳道落斜時撞到房車，車上一名乘客鄧志強入稟索償，據悉金額達三百萬。蒙嘉慧早前承認賠償責任，高院昨開庭評核賠償額，鄧形容被撞後頸椎、右腰肌、右臗關節及尾龍骨受傷，稱「一世人未試過咁痛」，惟辯方播放跟蹤他的片段，質疑片中他行動自如，可上落樓梯，又能快速移動避開途人。



從事塑膠生意的原告鄧志強年屆六十二歲，車禍後身上四個部位受傷，患長期傷患，包括左手持續麻痹至今、輾轉側睡會痛醒、行路緩慢，在頸椎融合手術中醫生誤觸其神經，自此無法控制小便。



鄧重提一一年八月十八日車禍，事後經醫院進行神經測試，醫生指其左手會「痹足一世」。



事主指手痹難控制小便



在一三年八月十九日早上鄧出席調解會議，辯方播放的偷拍影片所見，鄧光顧金鐘快餐店，上落樓梯行動自如並間中握扶手，流連到晚上十點才乘小巴回家。辯方質疑鄧閃避途人，又能從容地左右快速搖頭。



鄧不同意從容自如搖頭，並解釋左右搖頭不是大動作，而且做頸椎手術後頭部不能仰後或前傾。至於行樓梯鄧稱「得果時咪唔使扶，唔得嗰時咪扶」，可以輕輕側身閃避途人。鄧續指自己身體好，「幾十年都無睇過醫生」，可以連續行走兩至三小時。



鄧強調車禍後無法做運動，消瘦十多公斤，體能很低又無韌力，「有時（痛楚）搞你就出唔到門口」。可是辯方稱兩份專家醫生報告一致指鄧能運動，原診醫生指他可游泳。鄧強烈否認，指痛楚不定時出現。



辯方質疑本案車禍前一年，鄧在一○年九月駕車與巴士撞車，事隔四個月後前往醫院急症室，記錄顯示他頸部、上肢痹麻及下身痛。不過鄧指他並非求診，而是受保險經紀就第三保游說他，才「死死地氣去見醫生」。他強調該次意外輕微並無受傷，「完全無咗件事」故沒有寫進申索書，惟「真真正正受傷害係今次（車禍）」。



辯方向鄧查詢會計記錄，質疑意外後「車馬費」竟比上年多出一倍，出入境次數也是。鄧指因為坐的士及處理大量工廠事務。案件今續。