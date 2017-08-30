﻿潮吸「可可粉」 可損鼻黏膜

網上近日流行一種鼻吸式可可粉產品，吸入方式猶如吸食可卡因，售價由港幣十數元至二百元不等。該產品聲稱成份天然，又可達至歡愉的效果，吸引好奇青少年用家。有醫生警告，胡亂使用有機會損壞鼻黏膜，嚴重會引致氣管炎。



該款鼻吸式可可粉源自歐美，近日流入台灣。有台灣商店售賣相關產品，一罐鼻吸可可粉售八百元新台幣（折合約港幣二百零六元），有野莓薄荷和薑野口味，另外亦有售產品的專用吸食器，售二百五十元新台幣（折合約港幣六十四元）。商店指產品在台灣已賣出一萬套，亦可郵寄至港澳。



據商店網站介紹，用家可將可可粉放到桌上，再用卡片將粉末推成條狀，並用剪短了的飲管吸食，方法猶如吸食可卡因。網站指產品源自天然，有覺醒大腦和增加情趣的功效，吸食過後會感受到「頭腦劇烈迴盪的可可滋味」。網站未有標明產品的詳細成份，不過就提醒用家勿過量吸食，又禁止孕婦使用。商店網站稱，可可鹼（朱古力含有的一種成份）仍可能有成癮性的，但和毒品的癮不一樣，是天然。



網絡亦有流傳不少人吸用可可粉的影片，有片段拍到有人出席派對時吸食可可粉，表現興奮，不過亦有人拍片試用產品，惟被粉末嗆到，精神上又無出現任何反應。



耳鼻喉科醫生陳慶生表示，任何非醫生處方的藥物都不建議吸入鼻腔，因鼻腔沒有酵素分解有害物質，粉末加上鼻水有機會結成糊狀，損壞鼻黏膜，引致發炎。粉末有可能進入氣管和肺部，嚴重會致氣管炎。



至於吸入可可粉能否有興奮的效果，陳指可可本身有提神功效，但相信並不顯著。



