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﻿美股中段升19點

2017-08-30 列印
　　美國周二股市靠穩，杜指中段報二一八二七點，升十九點；納指則報六二九七點，升十四點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點二七港元，升零點四七港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點七四港元，跌四點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千三百一十八點七美元，升三點四美元；紐約期油則報每桶四十五點九三美元，跌零點六三美元。
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