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﻿債仔發惡「槍擊」追數漢

2017-08-30 列印
　　紅磡發生槍擊案，兩名男子前晚到一單位追債時，遭惡債仔取出一支氣槍射擊，其中一男子腳部中彈受傷，報警後送院治療，涉案債仔被警方拘捕。

　　前晚十一時，兩名男子前往大環道紅磡邨紅曜樓一單位，向姓薛（二十三歲）男子追討欠債，雙方一言不合發生爭執，有人突返回家中，取出一支曲尺氣槍向兩男子射擊。其中姓鄭（四十六歲）男子腳部中彈受傷報警。

  警員到場檢獲一支氣槍、一包氣槍膠彈及四罐壓縮氣體，調查後以襲擊及藏有仿製槍械罪將薛拘捕，傷者送院治療後無大礙。
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