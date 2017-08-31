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﻿【過來人分享】助SEN兒子升小　媽媽：要讓孩子知道他並非與眾不同！

2017-08-31 列印
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　　對有特殊學習需要（SEN）的孩子來說，升小一絕對是一個重要的挑戰！有過度活躍及讀寫障礙的孩子家長，分享了自己的過來人心得：令小朋友適應常規學習以外，亦勇於面對自身的困難，開心上學去！https://goo.gl/gCKj84









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