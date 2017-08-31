﻿引入變性人接客 集團「聯合國」式賣淫 年賺半億

警方一連兩日在元朗區打擊色情場所，重擊一個跨境賣淫集團的收入來源。該集團在兩棟唐樓內分間出九十個用作接客的劏房，透過社交平台招攬中外女子來港賣淫，其中包括多名泰國籍變性人。如九十個劏房全面營業，估計該集團及妓女一年營業額逾一億二千萬元，警方估計該集團一年內獲利五千多萬。



涉案的元朗兩幢唐樓為利群大廈及安榮樓，四至五層樓高，每層有四至五個單位，各被劏成四至五間房，兩棟唐樓共有九十間面積狹窄的劏房。記者現場所見，一張牀已佔大半空間，衣服、紙巾、牀單被鋪等雜物散佈一地，無人清理，衛生環境惡劣。



fb及Ig招攬多國妓女



新界北總區刑事部警司李桂華表示，涉案集團會透過社交平台如facebook和Instagram刊登廣告，招攬內地或外國女子來港的夜場或酒吧工作。當應聘者聯絡集團時，她們會被游說賣淫。警方在場檢獲廣告紙牌，部份印有「新來東歐美女」。在掃黃行動中，有四名泰籍變性人落網。



李桂華續指，每名妓女每次收費最少四百元，每晚約接八至十個客人，收款後會與集團採五五分帳。換言之，每名妓女一晚可賺最少二千元，以這次被捕十七人計，每晚可賺逾三萬元，一年收入可達超過一千二百萬元。如兩唐樓共九十間劏房全用作「淫竇」，一年營業額逾一億二千萬元。警方估計該集團一年內獲利五千多萬。



警方指，相信該集團在外國有接頭人，正聯絡國際刑警協助調查。另外，警方在元朗區內亦搗破多間按摩院，揭發經營者以低價提供肩頸按摩，當有人光顧時，技師會游說客人接受全身按摩，之後再引誘他們接受性服務。各場所更位於「三無」唐樓，即消防走火通道設施欠奉、衛生情況惡劣，加上平日不時有陌生客人出入，對街坊造成嚴重滋擾。