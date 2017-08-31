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﻿妓女每日報「業績」 廣佈「天眼」監控

2017-08-31 列印
　　警方於行動中搗破一個跨境賣淫集團，相信只運作約九個月，經營模式極有組織，馬伕每天嚴格監視妓女接客的情況，單位及大廈內外均裝有大量「天眼」，嚴防執法人員的行動。

上繳肉金 五五分帳

　　警方指，當有新來妓女來港的時候，她須先與接頭人聯絡，按指示乘搭的士往元朗特定地點，然後集團才派人帶妓女到有關場所中賣淫。集團會為她們提供生活用品，減少她外出的機會。妓女們每晚接客後，須向集團成員仔細匯報每日的生意狀況，包括客人數量及肉金，雙方會在每天凌晨三時交收，收入五五分帳。

　　另外，集團採取嚴密保安提防執法人員，除了派人在大廈或單位內外把風，亦在單位及大廈外安裝大量「天眼」。
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