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﻿電騙案較去年升三成

2017-08-31 列印
　　電話騙案難以杜絕。撲滅罪案委員會昨指，本港今年首七個月整體罪案共有三萬三千一百二十六宗，較去年同期下跌百分之四點五，但電話騙案則不跌反升，首七個月錄得六百零九宗，較去年同期上升三成，涉及金額一億七千萬元，當中七成是假冒官員。

　　保安局局長李家超指，發現電騙有新手法，騙徒成功騙錢後，要求受害人封閉自己在室內，不得接聽任何電話，並需傳送其生活照片予騙徒，另一方面則利用其照片，向受害人的家人要求索取贖金。
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