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﻿躁媽玻璃樽扑穿五歲女頭

2017-08-31 列印
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　　牛頭角疑發生虐兒案。一名四十歲姓李母親，日前偕同其五歲幼女回鄉探親，兩人昨凌晨近零時許，乘跨境巴士回到牛頭角下邨貴華樓對開一公園。當時李婦一手拖着行李篋，另一手拿著一個裝有玻璃樽的環保袋。其間女童疑因疲倦向母親「扭計」，有人見狀疑一時火起，用拿著環保袋的手將女童推開，詎料袋內玻璃樽卻應聲撞向女童額頭，登時血如泉湧。

　　適逢一名三十三歲姓易女途人經過，疑有人虐兒，遂報警求助。警方接報到場後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕李婦，並為女童包紮，將她送往聯合醫院治理（見圖）。案件現由由秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進。
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