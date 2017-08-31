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﻿美股中段升36點

2017-08-31 列印
　　美國周三股市靠穩，杜指中段報二一九○二點，升三十六點；納指則報六三六四點，升六十二點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點八九港元，跌零點三六港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點二四港元，跌五點一一港元。紐約期油則報每桶四十六點○一美元，跌零點四三美元。
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