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﻿遺失帳單 雷其昌：已交警方處理

2017-08-31 列印
■校務處書記從校長室取去一個懷疑藏有文件的粉紅色環保袋。
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　　興德學校餘波未了，《星島日報》昨天獨家披露錄影片段，拍到校務處書記從校長室取去一個懷疑藏有文件的環保袋，由力撐前校長陳章萍的家長校董吳偉榮接過後隨即離去。教育局委任校董雷其昌稱，吳昨天現身校董會交代，但無透露取走文件的原因，雷又證實學校遺失多筆帳單，已交警方處理。

　　雷其昌表示，學校遺失了不少資料，包括帳冊和部份支援人員合約等，已交警方跟進，坦言對陳章萍交還資料不抱希望，目前不知學校尚餘多少錢。他說，隨着新校監及校長上任，校方將與銀行辦理手續，保證全體教職員準時出糧，又指新校長的合法性，不會因陳章萍向勞工處提出申訴而受影響。
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