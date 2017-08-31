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﻿回應周永康入獄 馬斐森：須為行為負責

2017-08-31 列印
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　　香港大學昨舉行新生入學禮，將於明年一月離任港大校長的馬斐森（圖）最後一次在典禮上致辭，留意到近期年輕人輕生問題，指勇於向他人求助非懦弱行為，呼籲學生如遇壓力應尋求幫助。對於港大校友、學聯前秘書長周永康被判入獄，他其後回應指尊重法庭判刑，並期望學生作為成年人，需為自己的行為負責任，又稱自己不是法律專家，無意評論刑期，表示尊重法庭判決，如有需要會向學生或教職員提供支援。

　　他又說，最近收到數封要求解僱佔中發起人、港大法律系副教授戴耀廷的信件，並透露最近曾與戴耀廷會面，但並非因有關信件而跟他見面。
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