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日報新聞 > 港聞

﻿夏季流感季節完結

2017-08-31 列印
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　　衞生防護中心昨總結今年夏季流感情況，指本港今年五月中起踏入夏季流感季節，較以往常於七至九月出現為早，並在七月中顯著升至甚高水平，情況至近日返回基線水平，宣佈夏季流感季節完結。

　　中心發言人表示，由本月二十日起的一星期，收集得來的呼吸道樣本，只有近百分之九屬流感個案，較七月中旬時的高峰有逾四成，已明顯大幅下降。嚴重流感個案方面，自五月初起，至前日共錄得五百七十六宗成人需入住深切治療部或死亡的個案，當中有四百二十八人死亡。至於兒童，同期錄得十九宗有嚴重併發症或死亡個案，包括三人死亡。

　　家庭醫生關嘉美表示，冬季流感一般於十一月開始爆發，新一批針對流感的疫苗預計於下月中抵港，當中包含可預防新型的甲型H1N1密芝根病毒，呼籲市民特別是長者及幼童，盡早接種疫苗。
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