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﻿美東邨白田邨2020年重建

2017-08-31 列印
　　房委會昨通過黃大仙美東邨及深水埗白田邨共六座公屋的重建計劃，涉及約二千零九十戶，二○二○年四月起開始清拆，將提供約四千個單位。至於葵涌石籬中轉房屋重建計劃則未達成共識。

　　涉及的美東邨美東樓和美寶樓，預計重建後提供約一千九百個單位；而白田邨第九至十一及十三座，則可提供約二千一百個單位及一所新小學。六座樓宇分別約有六百三十及一千四百六十個住戶受影響，所有住戶將獲發約五千至二萬元的搬遷津貼及遷置等安排。

　　至於葵涌石籬中轉房屋重建計劃，資助房屋小組委員會主席黃遠輝指，由於該中轉房屋的結構在二二年前仍然安全，若要進行大型維修工程，每個單位平均成本達四十四至六十三萬元。
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