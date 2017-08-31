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﻿邱達昌下月15日入主有線

2017-08-31 列印
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　　有線寬頻早前通過永升（亞洲）注資方案，成為有線大股東。永升（亞洲）主席邱達昌（見圖）昨透露，將於下月十五日正式入主有線，又指視乎新管理層決定會否裁員，但對有線前景有信心。

　　邱達昌昨出席活動後表示，將下月十五日接手有線，首要工作是物色新的行政總裁或營運總監，以執行接下來的工作。當被問及會否裁員時，邱達昌未有正面回應，指現階段言之尚早：「唔係話裁唔裁員，係睇公司需要幾多人手調配」，又指早前提到不排除裁減一成的人手，而現時流失率亦接近一成，會交新管理層再作決定。他又坦言，傳媒業經營困難，但對前景仍感樂觀：「如果冇信心都唔會買i-Cable啦」。
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