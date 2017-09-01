﻿物流公司遇查即「走鬼」 豪宅商場變危倉 走火逃無路

港島東老牌豪宅商場淪為違法貨倉！北角城市花園商場內店舖不多，有租戶違反地契，將多個舖位改作貨倉，假日時把貨物擺滿商場通道，甚至堆出街。居民及區議員擔憂走火通道受阻，一旦發生火警便逃生無路，曾多次投訴消防處、食環署及地政署；地政署接獲投訴並發出警告信，租戶把貨物搬往其他舖位，巡查過後又故態復萌，走火風險未解決。記者：楊飈



北角電氣道的城市花園部份商舖專做外傭生意。當區區議員許清安表示，十多年前一間印尼物流公司進場，協助印傭將衣物或日常用品寄回家鄉，生意愈做愈大，至今在商場使用十多個舖位，更包辦超市及為印傭尋找僱主等服務。



記者日前往城市花園視察，發現商場地下樓層有二十多個印有該公司標誌的大紙箱散滿一地，一男一女替紙箱貼上膠紙封口。許清安透露，該公司生意愈做愈大，印傭寄存物品愈來愈多，有人將數個舖位用作貨倉，仍不夠空間，竟將大批紙箱積存舖位外的通道，高峰期如假日，紙箱雜物擺滿整條行人通道，以及商場外街道。許清安的辦事處位於該公司對面舖位，他直言辦事處被大紙箱阻塞：「連入口都搵唔到！」



本報向地政總署詢問該公司有否違契，獲回覆指城市花園地段用途不包括貨倉。許清安自言，由去年始多次向署方投訴該公司違契，署方指調查後已向涉事舖位發警告信，又稱上月跟進後，發現所有被發警告信舖位已作改善，故毋須作進一步行動。



許清安透露，該公司疑「暗度陳倉」，將涉事舖位內的貨物搬往其他舖位掩飾，違契問題一直未解決。記者向署方追問，獲回覆稱在短時間內會再作實地調查，如發現違契行為會採取行動。城市花園管理公司則指，有關租戶除臨時存放貨物在舖內，亦有其他物品放置於業主契約上的專用「保留地方」，現時違契問題正由政府部門及商場業主跟進。



地署：用途不包括貨倉



有北角區地產經紀透露，城市花園遠離旺街，只有寥寥數間外國餐廳、補習社及銀行，平日人流不多，即使間中有店舖成交，業務很快「頂唔順」離場。她亦指，區內其他商場偶有舖位被人臨時當作貨倉。



另外，本報發現北角英皇道新時代廣場有類似情況。記者到上址視察，發現扶手電梯故障，位於二樓詢問處無人當值，疑有店舖職員於通道兩旁擺放家具，並在上面睡覺。二至三樓不少店舖沒有營業，從玻璃窗外可見內裏堆滿大堆紙箱及雜物，疊至天花。地政署回覆本報查詢時指，新時代廣場地段被限制用作非工業用途，有關物業可用作貨倉。