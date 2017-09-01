﻿中學生候選內閣「嘻哈」宣傳爆紅

內地綜藝節目《中國有嘻哈》近來大受歡迎，本港一班中學生竟從中得到靈感，拍下一段學生會候選內閣宣傳片，在社交平台上「爆紅」。片中學生以饒舌（Rap）方式唱足三分鐘，逐一介紹內閣成員，有創意之餘亦顯得「有紋有路」。



保良局董玉娣中學學生會候選內閣「Pixel」，本周二在其facebook專頁上傳一段宣傳片，竟然紅爆網絡，短短兩日內已有逾兩萬人讚好，點擊率更接近五十萬次。影片全長約三分鐘，其間外務副會長趙文浚一人邊Rap邊做出Hip Hop手勢，介紹十七位內閣成員及候選政綱，歌詞、分鏡、動作均「有板有眼」，雖是學生製作，但毫不馬虎。



影片吸引大批網民留言及轉載，不少人大讚影片高質，很有青春氣息，又指雖有「少少甩beat，但中學生嚟講好正」。而最後一幕會長趙文浩如主角般插入登場，更被獲不少人勁讚「好型」。



其中一名候選內閣成員「肥聰」接受本報訪問時指，宣傳片的意念源於趙文浚隨口一句「不如我哋拍條MV Rap咗佢好唔好？」不料竟獲眾人支持。他與孖生兄長趙文浩一同構思歌詞，再參考饒舌歌手Rich Chigga及其他外國MV。惟第一次拍攝後，卻在剪接時發現錄音跟片段嘴型對不上，是以拍片、剪片總共花了三、四天。



肥聰續指，宣傳片最初完成後，其他莊員及同學雖「覺得好型」，但會長及外副兩兄弟則覺得有不少進步空間。同學、朋友看過影片後的反應也十分正面，甚至校內老師亦特意前來稱讚他們。他又指，成員們原猜想今日開學時，校內會有人「唱兩句」，卻料不到影片衝出學校大受歡迎，對此感到喜出望外。



