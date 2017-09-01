  • 2017年9月1日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升49點

2017-09-01 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二一九四二點，升四十九點；納指則報六四一九點，升五十一點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點五港元，跌零點五港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點二二港元，升零點二二港元。

  紐約期金中段報每盎司一千三百二十三點一美元，升九美元；紐約期油則報每桶四十七點二美元，升一點二三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd