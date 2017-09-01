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﻿港馬術隊黎嘉怡 全運會奪銅

2017-09-01 列印
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　　香港運動員在全運會奪佳績。香港馬術隊騎手黎嘉怡（見圖）昨天在全運會馬術場地障礙個人賽奪得一面銅牌，為香港收穫今屆全運會的首面馬術獎牌。

　　黎嘉怡在天津環亞國際馬球會賽事中，與二十名騎手同場較量。經兩輪激戰，包括跨過一點四五至一點五五米高的障礙後，依舊發揮穩定，以十二個罰分，與另外四名騎手進入附加賽，憑出色表現，為香港斬獲今屆全運會首面馬術獎牌。

　　現年二十一歲的黎嘉怡於香港出生，是馬術隊今屆年紀最輕的騎手。她九歲開始在馬會屯門公眾騎術學校，以及馬會雙魚河馬術中心學習馬術。一六年曾代表香港，於「瑞典世界大學生馬術錦標賽」獲得香港歷來首面馬術個人賽銅牌。
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