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﻿私樓售價指數 連升16月再創新高

2017-09-01 列印
■差估署公佈七月份私人住宅售價指數，按月升百分之零點〇九。
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　　樓價升勢不止。差餉物業估價署昨公佈七月份私人住宅售價指數，報三百三十六點八，按月升百分之零點〇九，連升十六個月再創新高。各類別單位樓價普遍上升，面積介乎七百五十三至一千零七十五方呎的中型單位升幅較大，按月升約百分之零點二七；面積少於四百三十方呎的「上車盤」細單位，按月升幅只有約百分之零點〇五。

　　港島區的「上車盤」最貴，平均售價約為六百四十五萬元，比上月貴二十二萬元，今年累升近一成四；九龍區和新界區均出現跌幅，平均售價分別為五百一十二萬及四百七十九萬元，按月略跌百分之零點八六及百分之零點七二。另七月份私人住宅租金指數亦按月上升至百分之零點一六至一百八十三點二，連升八個月亦創新高。

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，正值暑假淡季，升幅收窄屬正常現象，但香港經濟復甦，出口表現好，加上零售銷售止跌回穩，相信樓市正醞釀秋季向上，預計下半年可再升半成。
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