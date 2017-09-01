﻿旅發局「派糖」 吸引過夜消費 上半年訪港旅客升2.4%

旅發局昨天公佈今年上半年訪港旅客持續上升，局方將跟旅遊業界合作，向過境客和留港過夜客「派糖」，以爭取他們在港多消費。例如留港三晚或以上的旅客，可享有價值最多七百三十多元的旅遊產品。



本港今年首七個月的整體訪客有三千二百九十八萬人次，較去年同期上升百分之二點四，其中過夜旅客有一千五百六十一萬人次，增加百分之四點九，但不過夜旅客就只微升百分之零點二，有一千七百三十七萬人次。



旅發局指，為鼓勵旅客延長留港時間及提升消費額，局方會於本月起推出為期六個月的優惠計劃，留港三晚或以上的旅客，可於四項免費產品中擇其一，包括Big Bus Tour觀光遊、港島精華遊、中上環舊城遊、九龍文化生活之旅套票，每款價值四百多元至七百三十多元。



料三萬人受惠



針對過境旅客，旅發局總幹事劉鎮漢指，過去五年，經香港機場過境旅客累計增長兩成，每年達二千萬人次，為吸引這批旅客入境，局方將會跟本港國泰、港龍、香港航空、香港快運四間本地航空公司合作，向留港超過六小時的自助遊過境旅客，送出免費機場快線票、迪士尼、昂坪360纜車等優惠門票、並提供機場往來景點之接送服務。



旅發局亦會為業界提供支援計劃，包括撥款予綠色深度遊、「飛航郵輪」旅遊等計劃，並資助業界舉辦具本地特色的旅遊活動，合資格項目每個最多可獲批二百萬元。劉鎮漢預計，有兩、三萬旅客可受惠，並指若一個四人家庭獲贈七百多元的港島精華遊套票，便等同獲贈二千多元。