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熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

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﻿誤會巴士飛站 躁客拳打女車長

2017-09-01 列印
　　躁乘客懷疑女車長飛站出手傷人面臨官非！前晚十時許，一對男女在石硤尾南昌街近窩仔街分站，等候乘搭86C線往馬鞍山利安邨九巴，當巴士駛至時，五十五歲姓冼女車長疑見站頭有私家車停泊阻路，稍為駛前停車。其間候車五十四歲姓陳男子追前拍打車身，他誤會女車長飛站，登車後粗言責罵車長，並突然揮拳打傷她面部；一名十九歲姓黃男乘客勸架時，手及頸部亦被人打傷。警員接報到場，調查後以涉嫌傷人拘捕姓陳男子，他報稱受傷，與受傷女車長及男乘客一併送院。

　　九巴事後發聲明稱，高度重視近月連串有九巴車長被暴力襲擊事件，並強烈譴責襲擊車長行為，會全力協助警方調查，提供適當的法律支援給有關同事討回公道，亦會考慮向施襲者提出民事索償。
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