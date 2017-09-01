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﻿《星島》今日送《食玩王》  玩盡首爾新「洞」態

2017-09-01 列印
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　　首爾係香港人最愛嘅旅遊熱點之一，好多人仲會一年去幾次，但每次嚟嚟去去都係明洞、東大門、弘大等地點，你唔悶我都厭啦！玩厭咗呢啲旅遊旺點？不如跟住今日出版嘅《食玩王》捐窿捐罅，深入首爾小巷，玩盡三大超人氣活化「洞」啦！首先你可以去探索由活化舊倉庫而成嘅「聖水洞」，追蹤一眾男神包括BIGBANG嘅Taeyang、G-Dragon、神話嘅Eric、金秀賢等曾經出沒過嘅明星熱點；再到文青同樂團嘅新蒲點「漢南洞」，以及由韓屋活化成潮人集中地嘅「益善洞」，感受懷舊老街同年輕文藝氣息，包你嘅首爾之旅別有一番新體驗！係咪已經心郁郁想飛一轉首爾呢？今日即買份《星島日報》睇附送嘅《食玩王》plan行程啦！Scan 埋QR code買報仲可以慳兩蚊㗎！
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