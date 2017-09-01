﻿容量貨不對辦 搵笨網銷「山寨」硬碟

近年流行的社交平台購物模式，原來暗藏消費陷阱。facebook近期湧現一批推銷各種商品的專頁，以巨大折扣作招徠；有數十名曾光顧該類專頁的苦主，以十倍價錢購入內地「山寨」流動式硬碟，收貨後方知實際容量是聲稱的百分之一，惟無法向內地賣家退貨，本港執法部門亦難以跨境執法。



據《東周刊》報道，陳先生（化名）早前瀏覽面書時發現一個專頁贊助的廣告，當中推銷一款3 TB容量的流動式硬碟，聲稱產品為日本超高速移動硬碟盤，原價近一千三百元，現僅近六百元，優惠期間更買一送一，變相三五折有交易，更聲稱「終身保養」。



廣告吸引到陳先生下單替朋友購買，幾日後貨件送到府上，當時未有當場拆開，過後拆開盒才發現牌子貨不對辦。「我買TOSHIBA（東芝），唔係TUSHIBA！」 他詳細研究後發現，賣家提供的電線太幼，未能接駁電源及電腦，須自行另配數據接駁線；硬碟駁線電腦後，發現容量只得約40 GB，是廣告宣稱的百分之一，並只能支援USB2.0，並非宣稱的新一代USB3.0。



以十倍價錢買到市價約三十元的「山寨」硬碟，陳先生大呼不值，遂傳送私人訊息給賣家理論，還在專頁公開留言講述經歷，卻遭專頁管理人刪除留言。



苦主報警求助海關



陳先生早前與多名中招網民同到警署報案及向海關求助，但由於賣家身在內地，本港部門難以跨境執法。陳先生等人惟有在網上設立「受害者群組」自救，迄今已接觸數十名苦主，估計涉及金額至少數萬元。



記者追查發現，多個以facebook推銷產品的問題專頁，都是近一兩個月才開設。賣家漁翁撒網方式連開多個專頁，再連結至不同域名的網站，惟登記人和姓名和聯絡資料相近。有兩個出售潮流服飾的專頁同樣報稱地址為中環維德廣場一個單位，疑是集團式銷售。



記者按有關資料上門調查，發現該維德廣場年前改稱「無限極廣場」，賣家報稱的樓層亦沒有相關單位門號，記者翻查涉事網頁域名登記資料，登記人姓名採用普通話拼音，相信是內地人。