﻿年幼雷其昌畫「字花」被捕 落難街童變救校專家

屯門興德學校爆出校政風波，隨著校長陳章萍被罷免暫告一段落，被政府委任加入該校校董會的雷其昌卻稱，工作才剛剛開始。《東周刊》報道，每次有學校出事，教育局都委派退休的雷其昌成為有關學校的校董，是當局御用「學校醫生」。自幼喪父的他原本注定文盲，卻因為一次替人畫「字花」被捕，竟因禍得福，獲接受教育的機會，命運從此改寫。



興德風波持續數月，引起全城關注。被委派進入該校校董會的雷其昌形容事件仍未完結：「學校有病，而病毒就係校長弄權，o依家移除病毒，學校仲要食多啲補品先可以慢慢康復。」他強調自己富有經驗，不但可搞好學校，更有辦法一兩年內改善成績。確實，「學校醫生」出手救過六校，撥亂反正，他的治校秘技是包容和原諒：「從來唔會發警告信畀老師，用紅蘿蔔鼓勵，而唔係棍。我要求嚴謹，但處事寬鬆。今次錯咗，下次做番啱就得。」



他大半生與教育結緣，走上執教鞭的路卻是無心插柳。他出身赤貧家庭，家有七兄弟姊妹；七歲那年父親不幸病逝，身為老大的他唯有跟隨母親到街市賣菜，以及幫人畫「字花」維生。由於當年並無免費教育，讀書是遙不可及的夢想。



然而，他一次畫「字花」被捕，因禍得福，家庭福利會替他找到來自美國的助養人，助養者月付助養金三十元，為他帶來讀書的機會。命運從此改寫，他長大後決定投身教育事業，為無數像他的窮小子帶來知識改變命運的機會。



感恩受助養 決投身教育



一九七○年，他到嘉道理爵士中學任教，更積極發起抗爭行動，對抗政府不公的教育制度。「唔係好多人敢反對政府，我就唔理咁多，唔啱就一定要出聲。」敢言的作風，不但未有被秋後算帳，○三年退休後，政府馬上委以重任，派他到校政混亂的學校擔任校長或校董，如今他擔任多所學校的校董及顧問，有時更兼教名校的數學班。「如果有需要，都樂意救學校，但如果教書，七十歲就差唔多夠皮。人生有幾多個十年？留番十幾年畀自己同家人！」他邊說，邊展露難得的笑容。