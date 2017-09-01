﻿愉快學習 新教育指引落實 幼園「揼本」買玩具 加強遊戲中學習

新學年甫開始，一眾幼稚園早已作好準備，迎戰今學年開始推行的免費優質幼稚園教育計劃。遊戲學習是新課程指引的焦點之一，有校長「揼本」購入大量教學玩具，劃出更多自由遊戲時間，且重新裝修課室，增加活動空間。另外，學界亦趁機加強品德教育，如添置圖書區，培養學生閱讀興趣；讓老師接受培訓，學習處理幼兒情緒。



為配合免費優質幼稚園教育計劃，教育局以○六年的《學前教育課程指引》為藍本，於今年二月推出了《幼稚園教育課程指引》，是次課程修訂包括多項重點，如加強品德教育、提倡幼兒從遊戲中學習，並加強遊戲中的自由探索元素、強調培育幼兒的均衡發展等。



新課程指引下，幼兒的自由遊戲（Free Play）時間將會增加，上水培幼幼稚園校監蔡雯兒指，其校撥出部份的啟動津貼，較以往「更揼本」為自選角添置教學玩具，「購入了專為幼兒而設的STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）玩具，老師過往都會自行設計字卡、拼圖等教材，但製作複雜教材需時，造出來的效果未必比得上玩具廠商，反正我們有資助，購入教學玩具既可減輕老師負擔，亦能配合教學趨勢。」



她不諱言，坊間眾多玩具商均有留意教育局的新課程指引，她和多位校長更獲邀到玩具廠參觀，且於其時購入一堆本港少見、較常推廣到外國教育展的教學玩具，「廠家設計了迷宮、大富翁等類型的遊戲，那些玩具更講究幼童用腦解難、數字運算，拼圖變化亦能配合不同年齡的需要。」



西太平洋幼稚園校長莊淑萍指，今年校方收到的玩具單張較去年增加五成，最終她購入了一些具有科學元素、探索成份的玩具遊戲；同時調整課程編排，每逢周五撥出四十五分鐘作自由遊戲時間，盼望讓學童更投入於遊戲中。田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜則斥資六位數字重整課室設計，增加角落空間，務求騰出約五百方呎空間予幼童遊樂。



增閱讀課節作品德教育



品德教育素來都是幼兒界焦點，元朗三育幼稚園校長鍾貝安趁着新課程指引出爐，增加了多項教學活動，藉以培育孩子的正面價值及閱讀習慣，「孩子額外有兩天時間到圖書室閱讀，老師會按照繪本故事書設計教案，為孩子講故事，亦讓他們自行讀書。」



粉嶺神召會華人同工聯會景盛幼稚園校長梁慧芬認同，閱讀是培訓品德的好方法，故她也於校園內劃出空間設立圖書區，「過渡津貼有四成可用作學校營運，我好不容易才『計掂數』做裝修，日後學生每天都能去閱讀和玩耍了。」