﻿兩歲童中BB彈 重案組追查 冷血狙擊手 險射盲細路

將軍澳驚現冷血氣槍狂徒，兩歲男童慘成活靶，險被「BB彈」射盲！一名母親前日帶兩歲兒子到明德邨一個公園玩耍期間，兒子突然慘叫一聲後倒地，額頭近右眼位置血流如注，經醫生診治後發現圓形傷口深近五毫米，疑是氣槍BB彈造成，事主大感震驚並報警。警方重案組接手調查，在現場檢獲十九粒BB彈，正翻看「天眼」追緝狂徒。



險被氣槍射盲兩歲男童姓郭，與雙親一家三口同住和明苑明煦閣一單位。據悉，男童診治後無大礙，須留家休養一周，男童昨天缺席幼兒班上課，一家三口原定明天往日本的旅行亦取消。



案發前日中午十二時許，三十四歲郭太帶同兒子到住所附近明德邨明覺樓對開的公園玩耍，其子正於花槽邊觀看雀鳥，突然「呀！」一聲朝後倒地。郭太上前查看，赫見愛子右眼對上約兩厘米的額上出現一個五毫米大小的血洞，她以為兒子不慎跌倒，遂帶其往診所求醫。



醫生初步診斷，發現男童傷勢嚴重須縫針，遂轉介男童至將軍澳醫院急症室。急症室醫生檢查男童，懷疑傷口由氣槍射出的BB彈造成，男童險被射盲，醫生感事態嚴重，着郭太報警。警方接報後，當晚派十多名警員到案發公園蒐證，檢獲十一粒BB彈。至昨午一時，十多名衝鋒隊隊員及重案組探員再搜索現場，在花槽檢獲八粒BB彈。



街坊目睹失常「槍手」亂射途人



警方指，過去半年沒有接獲區內市民類似報案，對案件十分重視，正循氣槍傷人方向，以及翻看閉路電視錄影緝捕狂徒。案件由將軍澳總區重案組跟進，如市民有資料提供，可致電三六六一○七四二聯絡探員。



當區區議員溫悅球稱，有街坊稱早前曾見一名疑精神失常男子持氣槍向途人亂射。街坊莫太及李女士對邨內出現氣槍狂徒感到震驚及擔心，希望警方盡快將「槍手」繩之於法。