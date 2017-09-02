﻿不滿路途短 聞報警發惡 揸鐵通嚇乘客躁的哥：扑爆你個頭

「信唔信我扑爆你個頭呀？」元朗一名的士司機拿着一支鐵通恐嚇乘客說。一名外籍男子，見一名司機疑不滿一對男女乘客目的地路程太短，竟然手持一支鐵通落車向乘客惡言相向及驅趕離開，其中女客更是傷殘人士。他將司機惡行用手機拍下上載社交平台，除引發網民討論譴責司機外，警方亦主動介入調查，至昨晚在紅磡截獲涉事的士並拘捕司機，又起出涉事鐵通。



在facebook上傳該段約一分鐘短片外籍網民Dave，本周三晚近九時，路經元朗教育路近仁樂坊，見一名的士司機手持鐵通，威脅要襲擊一對男女乘客，遂將經過拍下。



片段開首，已見一輛市區的士停在路邊，車尾箱及後座車門打開，的士司機則右手拿着一支鐵通，向後座乘客破口大罵：「你係咪玩嘢呀？」、「信唔信我扑爆你個頭？」並驅趕他們下車。兩名乘客落車離開時，其中女乘客以助行架走路。的士司機其後把鐵通放回車尾廂，短片至此結束。



女乘客需用助行架



據悉，Dave居港多年，經了解事件起因，得悉該的士司機稱不懂往目的地，其後又嫌路程短，疑拒絕接載後，兩乘客稱要報警，司機即失常拿鐵通涉恐嚇驅趕他們下車。Dave感事態嚴重，將片段上載互聯網。警方得悉事件後，昨日主動聯絡他助查。涉事的士司機昨接受傳媒訪問，解釋自己不熟路，要求乘客改搭新界的士，對方揚言會報警，於是憤而取出鐵通。



警晚上拘捕司機



香港的士業議會昨發表聲明，對片中司機行為予以強烈譴責。警方回覆本報查詢指，元朗警區重視事件，初步調查後案件暫列「求警調查」，至晚上，警方在紅磡截獲有關的士，司機涉刑事恐嚇被捕，警方並起出涉事鐵通。



大律師陸偉雄表示，片中司機涉及三宗罪，包括刑事恐嚇、在公眾地方管有攻擊性武器及可能干犯拒載。三罪中以刑事恐嚇最重，一經定罪最高可判監五年。