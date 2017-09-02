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﻿「瑪娃」愈走愈偏離港 天文台今或掛一號波

2017-09-02 列印
        熱帶氣旋「瑪娃」由於移動路徑偏離本港，天文台延至今日考慮發出一號戒備信號，但相信「瑪娃」下周一凌晨最接近本港，屆時會否懸掛更高信號仍待進一步觀察。受「瑪娃」外圍下沉氣流影響，本港昨日空氣質素欠佳。

        天文台預計，「瑪娃」今日會增強為熱帶風暴，明天發展成颱風。天文台高級科學主任鄭元中指，目前「瑪娃」逐漸增強，但路徑偏北，而且遠離本港，故短期內對香港的威脅較低，會考慮今日發出一號戒備信號，預料「瑪娃」會在明日黃昏，於汕頭及汕尾市之間登陸，至下周一凌晨才會最接近本港。惟會否懸掛更高信號，則視乎其路徑及強度變化而定。

四區空氣污染爆錶

　　受「瑪娃」外圍下沉氣流影響，令臭氧迅速形成，不利污染物擴散，昨午屯門、元朗、荃灣、東涌的一般監測站先後錄得最高的「10+」，顯示該區健康風險級別達「嚴重」水平。
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