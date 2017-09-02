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﻿終院：梁游明顯蓄意遺漏誓言

2017-09-02 列印
　　青年新政梁頌恆及游蕙禎宣誓案終極上訴失敗，終審法院昨頒佈裁決理據，指二人明顯不接受及蓄意遺漏誓言，被取消資格是「自動產生的結果」。

　　三名終院法官指，二人首次宣誓時，明顯不接受及蓄意遺漏誓言，屬於拒絕及忽略宣誓，立法會主席不能行使酌情權容許他們再宣誓，二人喪失議員資格是「自動產生的結果」。而二人試圖提出關乎公眾重要性的問題，但沒有合理可爭拗之處，終院不會得出與下級法院不同的結論。

　　終院又重申，人大常委會對於《基本法》第一百零四條的真確解釋，對本港法院有約束力，並在梁游據稱宣誓之時，已有約束力。
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