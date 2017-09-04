﻿小廣告公司變跨國召車巨企 GOGOVAN發跡地曝光

全港最大網絡傳召貨車平台GOGOVAN風生水起，上周與內地物流公司合併，市值估計達七十八億港元，並向亞洲多個國家進軍。公司三名創辦人均是八十後的「香港仔」，六年前初踏足社會打拼，並無立錐之地，全靠其中一位成員的叔叔借出銅鑼灣商廈一個小室，他們才有辦公地方。本報記者發現，該公司發跡地現在是一間美容中心，該廈租戶稱生意一向好，認為大廈位處旺區，容易吸客。



三名GOGOVAN創辦人關俊文（Reeve）、林凱源（Steven）、鄧權威（Nick）六年前成立公司BoxAD廣告公司，沒有辦公室，幸好Reeve的叔叔見三子艱辛創業，借出位於銅鑼灣謝斐道拔萃商業大廈九樓的其中一個單位，面積約六百方呎。Reeve接受本報記者訪問時表示，當時借用升降機出口左邊一個小單位，創業專注工作，沒有想過拍照留念，現時單位已經易手。



三子11年成立「飯盒廣告」公司



拔萃商業大廈一九八一年落成，十八層高，現時分別有中醫、寵物、時裝、美容及地產等不同公司，地下是著名日本拉麵店「一蘭」。本報記者到GOGOVAN舊址了解，原來該層全層現時轉為美容中心，中心女職員指租用該單位一年多，老闆不在，不便回答問題。在同廈七樓經營美容生意的一名女士稱，她租用單位八年，生意很好，認為地利可吸客源，風水亦不錯。



在該廈服務了五年的管理員還記得GOGOVAN三子，大讚他們和藹：「佢哋廿幾歲，着得好斯文，見到面都會同我打招呼，好客氣！」她原本不知道三人是GOGOVAN的創辦人，從記者口中得知GOGOVAN與內地企業合併擴充業務，她即讚三人：「咁犀利！好巴閉！叻仔！」管理員指三人三年前搬走，大廈一向很少單位出租或賣盤，相信各租戶「搵到食」。



缺司機接柯打 萌生轉型概念



美聯商業部經紀邱嘉亮指，該大廈平均呎租二十至三十元，適合本錢不多的初創業者，且位處銅鑼灣區，人流不錯。邱嘉亮起初不知此商廈是GOGOVAN的發跡地，得知消息後直指是「旺場」，認為可用作未來租盤的宣傳。



GOGOVAN三子二○一一年創業，成立BoxAd廣告公司，把廣告打印成貼紙，找來家人一起貼在空的飯盒上，收取客戶廣告費後，把空飯盒免費提供給食店。著名的中環永樂園餐廳及灣仔再興燒臘飯店都有取用BoxAd的飯盒。業務運作不久，三人發現送飯盒的貨車車源不足，大膽嘗試轉戰運輸業，設計出亞洲首個手機應用程式貨運物流平台GOGOVAN。



GOGOVAN上周二宣佈與內地物流公司合併，升格成為創科界所稱的「獨角獸」，即成立不足十年、市值超過十億美元的科創公司，並積極尋求在本港上市。