﻿「想做小塘中的大魚」 GOGOVAN擬集資16億本港上市

GOGOVAN上周宣佈與內地「58速運」合併，搖身一變「獨角獸」（尚未上市而估值達十億美元的初創企業），正計劃在未來半年至一年籌備上市，擴大在內地以至東南亞地區的貨運平台王國。據悉，GOGOVAN正透過投行集資一億五千萬美元至二億美元（逾十一億至十五億六千萬港元），再籌備在港上市。



GOGOVAN與騰訊（700）任大股東的「58到家」子公司「58速運」合併，而GOGOVAN及「58到家」亦曾獲阿里巴巴投資，兩公司合併後，阿里巴巴成為新公司的最大投資者。GOGOVAN創辦人之一兼新公司行政總裁林凱源上周在記者會上透露，希望日後在香港上市，暫時考慮主板，預料兩年後可轉虧為盈。目前GOGOVAN在香港、內地、台灣、新加坡、南韓及印度等都有業務，註冊貨車有十八萬輛，當中三萬輛在本港服務，今次合併後，有望成為亞洲最大的市內貨運平台。



GOGOVAN創辦人之一兼新公司營運總監關俊文昨天接受本報訪問時透露，GOGOVAN過去一年錄得逾億港元營業額，每月平均蝕錢達七位數，合併後的新公司保守估值十億美元（約七十八億港元），達到「獨角獸」級別。他指出，公司目前未有清晰上市時間表，但計劃於未來半年至一年集中上市預備工作，以及提升和擴張業務，「最希望係香港上市，因為第一，GOGOVAN喺香港發跡，成為家傳喻曉品牌，喺香港上市最make sense（合理）；喺香港上市亦係Big fish in a small pond（小塘大魚），對我哋自己最有利。」



擴展內地東南亞業務



關俊文續指，新公司主要由GOGOVAN的管理團隊營運，「畀人知道香港人可以管理到內地公司」，將香港團隊的價值帶到內地團隊，upgrade（提升）新公司服務，包括改善在內地及東南亞國家的服務，並計劃擴張業務至更多國家。



據悉，新公司擬在融資階段接觸投行，籌集一億五千萬至二億美元（約十一億七千萬至十五億六千萬港元），按公司目前規模已擁有足夠市值在港上市。