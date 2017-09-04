﻿北韓試爆氫彈 稱具核戰能力

北韓無視國際社會反對，昨日中午在北部核試在洲際彈道導彈上使用的氫彈頭，是北韓第六次核試，比傳言本周六國慶日核試提前發生。中國外交部強烈譴責朝方不顧國際社會反對再次核試；日本首相安倍晉三提出強烈抗議，他與美國總統特朗普通電話後，雙方同意增加強對北韓壓力；南韓總統文在寅召開緊急會議，商討應對措施。



中日韓紛譴責



中美日韓昨中午約十二時二十九分錄得北韓發生地震，震央位於北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場附近。中國地震台網指，地震強度為黎克特制六點三級，震源深度零公里，該網站標示事件為「疑爆」，八分三十秒後，地震台網再錄得另一次四點六級地震，標示為「塌陷」。遠至中國吉林省長春市、俄羅斯海參崴居民亦感到震動。



美日韓懷疑是北韓昨天第六次核試，引發地震。北韓官方傳媒證實，昨中十二時在北部核試驗場展開洲際彈道導彈可攜帶氫彈測試，威力雖遠高於過往同類測試，但並無洩露任何放射性物質。報道稱，測試證明北韓有能力設計、生產核彈，隨意調整核彈威力，而核戰鬥部隊亦具備完整動作性能。早在核試前數小時，北韓官方傳媒發佈領袖金正恩視察兵工廠情況，金在廠內檢視適用於洲際彈道導彈使用的新式氫彈頭。



威力較長崎原子彈強五倍



南韓國會國防委員會主席金永佑估計，該枚氫彈威力當於十萬噸黃色炸藥，較二戰時美軍向日本長崎投下原子彈，威力最少強四至五倍。南韓總統文在寅召開國家安全緊急會議，要求聯合國對北韓採取最嚴厲懲罰。安倍晉三提出強烈抗議，他與特朗普通電話，雙方同意加強對朝壓力。中國外交部發表聲明，強烈譴責北韓不顧國際社會反對再次核試，並敦促北韓停止導致局勢惡化的錯誤行動，透過和平對話解決問題。