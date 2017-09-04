﻿一號波下丁財兩旺 馬季開鑼12.9億投注破紀錄

新馬季昨日正式開鑼，大批馬迷無懼一號風球湧到沙田馬場一碰運氣，創下歷年開鑼日新高投注額紀錄，共十二億九千四百萬元，較去年上升百分之六點六，而總入場人數達六萬六千一百七十人，亦較去年增加約百分之三點五。



昨日天氣不穩，仍無損一眾馬迷入場興致，早於十一時開場後馬場內外迅即人頭湧湧，不少中外遊客和市民到場感受氣氛。馬會除向入場人士贈送新馬季賽事月曆，又放置馬匹雕像和場景拍攝機供馬迷拍照留念，並在各入口處設置「開運銅鑼」，讓馬迷敲出好運。



身穿桃紅色旗袍的特首林鄭月娥中午主持開鑼儀式，敲響巨型銅鑼，又為醒獅點睛，揭開新馬季序幕。她其後個人facebook專頁上發帖，笑言在馬季開鑼的日子「颱風『瑪娃』都要讓路」，又提到今次是她連續第六年主持開鑼儀式，「有人話我『腳頭好』，過去五年馬會總投注額屢創新高。近年我都刻意着上紅色衫，為馬場添加色彩，帶點喜慶」。她又指馬會既是香港的國際品牌，亦是本港最大慈善機構，期望新馬季順利，馬迷開心。



林鄭笑言「瑪娃」要讓路



昨日全日共有十場賽事，馬會公佈，截至傍晚全日總投注額達十二億九千四百萬元，較去年增加約百分之六點六，打破歷來開鑼日投注額最高紀錄；全日入場總人次達六萬六千一百七十人，整體較去年增加約二千二百人。



馬會行政總裁應家柏對新馬季開鑼日情況感到滿意，形容全日投注額比去年增加是一個好兆頭，又指目前經濟情況不俗，對新季感樂觀，預計總投注額增幅約百分之三點五。