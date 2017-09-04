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﻿空中花園變平台花園 市建局稱未「走數」

2017-09-04 列印
■「波鞋街」項目方案中，未見有早前提及的「空中花園」。
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　　市建局俗稱「波鞋街」的旺角洗衣街發展項目被指「走數」，未有興建設計方案中提及的「體育名人館」和「空中花園」。市建局行政總監韋志成（小圖）昨透過網誌解釋，指市建局於○七年啟動項目時，樓宇高度為主水平基準以上一百二十米，但為配合城規會在一○年新訂定的旺角區建築物高度限制，以及建築相關新政策，遂修改原設計。

　　韋志成指，新方案包括將面向奶路臣街方向的「南座」低座建築的三樓天台空間，設計成平台花園，預計今年底完成，屆時設有升降機連接地面，提高可達性。至於原有的「體育名人館」建議則在修訂方案中取消，但他稱明白公眾期望，正計劃在商場保留一個固定舖位作替代。
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