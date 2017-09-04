﻿四惡煞搗亂酒店打洋漢

一名十八歲荷蘭青年Plune，昨凌晨四時許在灣仔一間酒吧參加化妝派對時，疑因故與一批南亞裔人士發生爭執，其間事主遭四名南亞男女追打，他不敵突圍逃回附近下榻酒店，但兇徒仍不罷休尾隨追打。



Plune沿盧押道逃返回告士打道七十二號其下榻酒店大堂躲避時，五名南亞裔男女追入，並隨手拾起告大堂告示牌向事主施襲，混亂中他被兇徒打脫一隻牙流血。酒店職員見狀喝止，但兇徒仍不罷休，將一個玻璃樽擲向酒店才離開，其間玻璃落地破碎，碎片濺傷事主。



警員到場時，兇徒已四散，人員在附近兜截，未有發現可疑人。酒店大堂有三個告示牌及玻璃損毀，警員在大堂檢獲一個假髮及一件衫，事後檢走調查。事主一名外籍親友接通知趕至大堂了解事件，事後陪同傷者送院治療。警員其後翻查酒店閉路電視錄影及追緝兇徒。