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﻿西環石牆樹倒塌砸私家車

2017-09-04 列印
■西環有石牆樹塌下，砸中私家車。
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　　西環科士街全港最大石牆樹之一的樹牆，在一號風球下發生塌樹壓車意外。昨午四時許，一棵被列入古樹名冊，高約十五米及有逾一百二十年樹齡的細葉榕，疑受真菌感染，其中一截樹幹突然倒塌，壓毀泊路邊兩輛私家車；事件中幸無途人路經，無人受傷。

　　消防員接報到場，一度進入塌樹中搜索，證實無人被困及受傷。由於塌樹下半部樹幹仍與石牆的樹根相連，惟塌下樹幹橫亘路上阻塞交通，警方將介乎士美非路與加多近街一段科士街須暫時封閉，消防員用電鋸鋸走部份樹枝，待工人用吊臂車搬走大樹。

　　石牆樹主要集中在地勢較陡峭的中西區，全香港最大規模的石牆樹位於現場堅尼地城的科士街。長近百米的護土牆上有約三十棵細葉樹，全部樹齡估計有約一百二十年樹齡。
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