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﻿玻璃幕牆突爆裂 割傷三裝修工

2017-09-04 列印
　　九龍城發生爆玻璃意外，三名工人在一單位安裝玻璃幕牆時，玻璃突然爆裂，三人不及走避被玻璃割傷，幸傷勢不嚴重，報警後獲送院治療。

　　現場為宋皇臺道二至六號二樓一個正進行裝修單位。昨午近三時，數名工人在單位進行裝修工程，其間三名工人將一塊高約七呎的巨型幕牆玻璃安裝上牆時，玻璃突然爆裂，三名由二十一至三十三歲工人走避不及，分別頭手腰及腳部被玻璃碎割傷，幸傷勢並不嚴重，報警後全部獲送院，治療後無大礙。警員到場封鎖現場調查，發現有部份玻璃碎濺出街外，幸無途人受傷。
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