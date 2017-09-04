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﻿最後機會！Jetso app請你免費欣賞 高水準國際藝術展！

2017-09-04 列印
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　　「新藝潮博覽會」集結近一百位海外及本地新進藝術家，包括香港藝術家阮大勇、日本插畫家小野寺光子、分別年僅十一及十四歲嘅香港、俄羅斯超年輕藝術新星等高水準作品，極具欣賞及收藏價值！「頭條Jetso」App特別為讀者送上「新藝潮博覽會」門票買一送一獨家優惠，參加遊戲更有機會贏門票（總值二萬元），今個星期三截止，日日都可以參加，未玩快玩啦！

　　展覽將分為國際藝術家系列、多元系列及特別計劃系列，展出港澳台、日韓、星馬、波蘭、瑞士、美國、澳洲等新世代藝術家作品，其中包括七十多項「新藝潮國際藝術家獎」參賽作品，並會由專業評審團隊包括「香港設計之父」靳埭強及多位資深藝術界人士即場評選出獎項得主。入場人士既可親睹各藝術名家嘅真跡，亦可擴闊國際視野，培養審美眼光及提升個人品味！機會難逢，立即用「頭條Jetso」App參加遊戲，答啱問題兼share畀至少三個friend，中獎幸運兒可以贏得價值一百元「新藝潮博覽會」門票一張，名額共二百名。玩到星期三咋，咪錯過呀！
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