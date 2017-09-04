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﻿護鯊會酒樓貼「嬲嬲」 要求停售海虎翅

2017-09-04 列印
■護鯊會在酒樓門外貼上千個「嬲嬲」，以示不滿。
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　　香港護鯊會約十名成員昨到一間中式酒樓集團分店抗議，指集團販賣源自瀕危灰色真鯊的海虎翅，要求停售，並將從網上收集逾千個「嬲嬲」，製成大型貼紙貼在酒樓門外，以示不滿。

　　香港護鯊會項目統籌古偉牧指，今年初曾調查全港二十三間酒樓集團，發現有三間現正售賣海虎翅，至今只有該集團未作出任何回應，而該酒樓的七月份餐牌仍標示出售「紅燒/清湯海虎包翅」，質疑行為與該集團向外宣傳「以符合生態環境保護的方式供應食材」的形象不符，是「講一套做一套」。他指，灰色真鯊的瀕危程度與大熊貓或北極熊無異，呼籲集團應立即停售。
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