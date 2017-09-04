﻿護鯊會酒樓貼「嬲嬲」 要求停售海虎翅

港股今年已連升8個月，累升近6000點，9月份能否再下一城，創造9連升紀錄，同時打破07年以來最長的升勢？北韓局勢左右大局。過去十年的9月份雖然升市較多，但分析認為，今個月能否保持升勢，仍取決於外圍因素變化，因北韓再次核試，地緣政治風險升溫，加上美債務上限危機逼在眉睫，預期9月份港股表現多為反覆向上，今日開市料恒指會低開100至200點。 回顧過去10年恒指於9月份的表現，有6次錄得升幅、4次錄得跌幅，而4次錄得跌幅分別為2015年、2014年、2011年和2008年，當中以2008年的9月累跌3245或15.27%最為慘烈，2008年為金融海嘯，其次是2011年的...

2017-09-04