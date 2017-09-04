  • 2017年9月4日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 港聞

﻿奧海城設STEM Lab創意工作室

2017-09-04 列印
■信和集團商場推廣副總經理梁翠珊（右）表示，工作室配備先進設施，包括3D立體筆、VR眼鏡等。
Previous Next

　　為推動STEM（科學、科技、工程和數學）教育及鼓勵初創企業，奧海城斥資一千萬元設立OC STEM Lab創意工作室，聯同科技園、中大、理大、城大的師生，及樂善堂余近卿中學，定期舉辦工作坊及活動，讓Olympian Kids會員及顧客憑消費參加。

　　信和集團商場推廣副總經理梁翠珊（圖右）表示，工作室配備先進設施，包括最新的微軟電腦設備、鐳射切割機、3D立體筆、3D立體打印機、電腦繡花縫紉機、VR眼鏡及各款編程軟件等。

  另設有科技園內之初創企業Hanson Robotics研發之智能機械人「愛因斯坦教授」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd