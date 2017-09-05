﻿割頸掟妻落平台 出軌夫畏罪跳樓

油麻地豪宅「御金‧國峯」發生丈夫拋妻落樓後跳樓自盡慘劇。一對公務員夫婦，妻子發現丈夫手機內有多名女子電話，提出離婚，並欲找私家偵探查丈夫。夫妻感情亮起紅燈，已遷出單位的丈夫昨天清晨突然返回二人同租的寓所，疑以陶瓷刀插割妻頸後，將她從露台掟落樓，然後跳樓自殺。夫妻分別倒臥低層兩單位的平台慘死。



案中兩名死者分別為丈夫周偉輝（三十歲），城大人文社會科學院畢業，生前任職食環署東區潔淨及防治蟲鼠組高級管工；妻子方燕婷（二十九歲），港大翻譯系畢業，生前任職政府新聞處新聞主任。二人兩年前結婚，租住友翔道「御金‧國峯」七座二十八樓一單位，夫妻常在社交網站上載旅行照片，狀甚恩愛。



妻揭夫暗交「出租女友」



據悉，周早前認識一些「出租女友」（part-time girlfriend），方早前發現丈夫手機中有多名女子電話，疑他在外拈花惹草，勃然大怒，提出離婚。方亦致電私家偵探社，欲調查丈夫在外的行為，最後卻未有落實。兩人近日經常爭執，男方上周五遷出二人一同租住的單位。



警方指，昨晨四時許，周搭的士返回「御金‧國峯」寓所。據悉，他疑在單位內與妻攤牌，發生爭執；女方被人用一把六吋長陶瓷刀刺中頸、背、手多處，然後遭人從露台掟落樓。其夫稍後亦被發現墮樓。有保安員聞兩次巨響，發現夫妻分別重傷倒臥五樓平台兩相鄰單位的花園，報警求助，警員到場證實兩人死亡。



警檢兩陶瓷刀 屋內有血腳印



大批警員封鎖大廈調查，法醫官奉召到場驗屍，發現男女死者除身體骨折，女死者身上更有多處刀傷，其中頸部一刀或是致命傷。警方在案發單位檢獲一把曾清洗過的陶瓷刀，並在男死者背囊檢獲另一把陶瓷刀；單位內有打鬥痕跡，有血腳印。



兩名死者的多名親友接報到場協助調查，各人神情哀傷。警方列作謀殺及自殺案，並呼籲昨天清晨接載過一名男子由九龍城沙浦道到欣翔道的的士司機，聯絡警方。有區內地產代理指，三個涉案單位，已變凶宅，價值會比市價大跌兩至三成。