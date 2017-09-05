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﻿怪風吹走遮屍篷探員呼「邪門」

2017-09-05 列印
　　油麻地昨天發生夫妻血案，適逢農曆七月十四，俗稱鬼節，警方調查期間吹起「怪風」。探員在男女伏屍的平台調查期間，忽然颳起一陣風，將用作遮蓋男死者屍體的藍色帳篷吹起，帳篷飛落地面，女死者的帳篷未受影響，調查人員見狀亦感「邪門」。

　　雙屍命案發生後，男女死者分別伏屍五樓平台兩個相連單位的平台花園。探員調查時，天氣不佳及落雨，為防止雨水沖走證據，用綠色小帳篷遮蓋兩具屍體，再找來兩個藍色的大帳篷擋風雨。

　　正當多名探員集中在女死者伏屍位置調查時，颳起一陣陰風，將遮蓋男死者的大型藍色帳篷吹起，帳篷飛墮地下路面，幸未有傷及途人。適逢昨天鬼節，血案後出現怪風，在場有調查人員聲稱「邪門」。有街坊表示，會購買香燭拜祭。
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