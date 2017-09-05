﻿捐6000萬助澳門災後重建 呂志和派花紅 振員工士氣

澳門接連遭受颱風「天鴿」及強烈熱帶風暴「帕卡」吹襲，造成人命傷亡和財產損失，災後百廢待興。銀河娛樂集團主席呂志和昨天宣佈，旗下員工可獲相當於三個月工資的「特別股份獎賞」及不少於一點四個月月薪的花紅，以提振士氣；同時捐出六千萬元澳門幣，包括建材，以協助澳門災後重建。



呂志和坦言，今次是幾十年一遇的風災，對澳門所造成的破壞性影響令他「意料之外」；他特別感謝員工組成義工隊協助有需要社區：「我們一看到（內港）國際酒店一帶的低窪地方，還有黑沙環、筷子基水浸嚴重，當日就立即組織團隊派人送樽裝水、麵包等物資」。



而因應颱風襲澳，銀娛向所有員工派發合共一千二百元澳門幣津貼，並成立颱風經濟援助基金，向住宅遭受風災破壞或車輛受損的員工提供支援。呂透露，約二萬名員工當中逾三百人提出申請，他強調一直當員工是自己人：「他們有困難，一定想辦法了解及協助他們。」



「員工有困難，一定協助」



他又指，集團將於農曆新年前按員工表現發放的年度酌情花紅分成兩期，並於本月提早發放第一期相等於零點七五個月工資的花紅。公司亦會在農曆新年前發放不少於零點六五月薪的第二期花紅，故全年的花紅將不少於一點四個月的薪資。至於原定於十二月三十一日發放相當於三個月工資的「特別股份獎賞」，員工可最快於十月底前，提早行使或出售其中三分一股份。



呂志和早前又宣佈，銀娛基金會及呂氏家族合共捐出六千萬元澳門幣予澳門政府，包括嘉華建材從香港運往澳門的建築材料等物資，以協助重建社區。他寄語，風災所造成的巨大損失需要時間復原，期望社會從傷痛中學習，為未來做好準備。