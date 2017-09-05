﻿合作食肆讚 GOGOVAN「香港之光」

全港最大網絡傳召貨車平台GOGOVAN以「飯盒廣告」起家，三名八十後創辦人將成億萬富翁。早年曾跟三人合作的食肆大讚三子誠懇、創新，又替對方「發達」開心，並透露有食肆員工當年曾想過介紹女兒給其中一名創辦人認識，覺得他有前途，值得許配女兒。



三名GOGOVAN創辦人關俊文、林凱源、鄧權威於一一年成立BoxAd廣告公司，把廣告打印成貼紙，貼在空的飯盒上，免費提供給食肆。當時灣仔再興燒臘飯店及中環永樂園茶餐廳都有取用他們的免費飯盒。



記者昨天先後到訪兩間食肆，再興的老闆娘周女士指，約在五、六年前三人穿著斯文，誠懇地提出供應免費飯盒，她覺得三人的廣告飯盒有創意，「我哋做生意咁多年都未見過有人咁樣做，好多客人都話有新意，真係會特登望多幾眼！」她又指，三人親手在每一個飯盒貼上廣告貼紙，敬業樂業。



被三人誠意打動，周女士決定採用他們免費飯盒。三人每次均親自送飯盒來，一星期三次，約十箱、每箱五百個。後來三人指廣告不多等因素，經營困難，需收取飯盒費用，但仍低於市價約五成，「都係一千幾百，非常平」。



女夥計︰想將女兒嫁給他



雙方合作半年左右，周女士現今回想起來：「早知佢哋咁醒、咁叻仔，就留返啲做紀念啦﹗」周女士與弟弟一同翻看本報昨天有關三人的報道，興奮地說：「佢哋係香港之光啊！機會永遠都留畀有準備嘅人，年輕人如果肯做肯捱，就有機會﹗」他們笑稱，店內夥計廖女士曾想過把女兒嫁給三人其中一個，「如果嗰陣嫁咗，o依家發咗達啦﹗」



中環永樂園的打理人亦大讚三人的飯盒十分有創意，知道他們現時風生水起，都表示恭喜他們、替他們高興，並稱讚三人年輕有為，能夠在短短幾年間便有此成績。



