﻿內地禁24類固體廢物進口 回收基金2000萬助業界

國務院辦公廳早前發佈《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，調整內地對回收物進口政策，拒收高污染的固體廢物，將廢塑料、未經分揀廢紙、廢紡織原料、釩渣等二十四類固體廢物逐步禁止進口。
助提升處理廢塑料能力
政府昨公佈，為協助回收業界面對新挑戰，預留二千萬元推出「標準項目」計劃，資助回收商購置設備，將廢塑料處理成為塑膠產品原材料如「膠粒」，相關設備包括塑料分揀機、塑膠樽標籤和樽蓋去除機、清洗機、烘乾機和造膠粒機，每項申請資助上限為一百萬元。
另外，政府較早前已在回收基金預留五千萬元，推出鼓勵回收商採用回收壓縮車計劃，促使業界利用回收壓縮車提高運輸回收物的運作效率，減輕收集和運輸回收物成本。兩項計劃昨起接受申請。
業界：遠水不能救近火
香港環保廢料再造業總會會長劉耀成據回收基金統計指出，本港只有十多間回收商回收廢塑膠，形容政府資助業界購買儀器是遠水不能救近火，未能緩解全港四百多間最前線小型回收商（行內稱「街角舖」）所面對的經營困難。他又指，由於回收塑膠涉及的運輸物流成本較高，加上需求不大，回收價低至每公斤四角，遠較鋁罐每公斤四元低，故此類「街角舖」現時寧願收其他廢物如廢鐵等，拒絕回收廢塑膠。