﻿沈祖堯寄語學生 和平理性表達意見

「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰、周永康三名學生領袖在重奪「公民廣場」案中被判囚六至八個月，即將卸任的中大校長沈祖堯昨出席開學禮時，寄語學生在關心社會時，亦應以和平、理性方式表達意見。至於有人在中大宣揚港獨，他指大學容許言論自由，但希望學生不影響他人及不做犯法的事。



沈祖堯表示，社會上已就刑期覆核爭議有不少討論，他沒有特別補充，但期望市民對本港司法制度有信心，相信法官憑藉專業態度作判斷。他又指，年輕人應該關心社會，爭取公平和公義，但同時應以和平、理性的方式表達意見。



另外，中大學生會昨在民主女神像圍上寫有「香港政治犯」名單的布條，另有人在校園各處掛起橫額及海報宣場港獨。沈祖堯回應指，大學是言論自由的地方，只要在不犯法、不阻礙其他人正常學習的環境之下，校方都不會有很大反應。