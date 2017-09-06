﻿妻月薪多夫一倍 女尊男卑 悲劇伏線

油麻地豪宅公僕夫妻命案轟動全城。案中女死者生前任職政府新聞處署理新聞主任，月薪比任職食環署高級管工的丈夫高一倍，她揭發丈夫疑拈花惹草，提出離婚。夫妻婚變，早前已遷出居所的丈夫，熟知妻子須一早出門，趕及六時前返回新聞處開工，疑攜同陶瓷刀周一清晨五時許返家，箍煲遭拒絕便狠下毒手；果然二人在屋內再鬧翻，有人刀傷妻子並將其掟落樓，自己則畏罪跳樓自殺。



案中女死者方燕婷（二十九歲），暱稱「阿Bu」，港大翻譯系畢業後，加入政府新聞處工作近四年，最初任職助理新聞主任，被派往民政事務總署，近數月調回新聞處總部，晉升署理新聞主任，於上環海港大廈六樓大眾傳播研究組工作，月薪約五萬餘元，其職責是每天早上整理傳媒的新聞報道，並翻譯成英文，供高級官員上班閱讀。她每天清晨六時前須返回新聞處上班，七時許須完成新聞翻譯，要求離婚即時提供譯本給高官參閱。



妻入職新聞處晉升快



有熟悉女事主的同事稱，方燕婷性格文靜，勝任工作，任職數年已提升至署理新聞主任，同袍聞其噩耗均感難過和惋惜。有同事昨天嘗試聯絡其家人，提供協助，但未獲回應。據悉，她的死亡與公務無關，故家人不會獲得政府補償。



夫箍煲不遂下毒手



其丈夫周偉輝（三十歲），洋名Hugo，身材頗健碩，十年前畢業於城市大學後，曾任職電訊推銷員，一二年加入政府，生前任職食環署潔淨及防治蟲鼠組高級管工，月薪二萬餘元，薪金僅及妻子四成。消息稱，周喜歡結識異性，疑曾在外有拈花惹草不軌行為，事後被妻子發現，雙方爭執後女方要求離婚。



上周五男事主搬出友翔道「御金．國峯」住所，前日他回家箍煲。由於他知悉妻子每天清晨五時許出門上班，故清晨四時許搭的士返家，阻截妻子圖挽救婚姻，不料女方去意已決，周疑取出陶瓷刀，狠下毒手，向妻子身體狂插多刀，再將其掟落樓殺害，自己則畏罪跳樓。一對年輕公僕，就此結束短暫一生。