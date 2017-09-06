﻿「對落」單位遭殃 估價跌400萬 雙屍案凶宅樓價恐挫三成

油麻地豪宅「御金．國峯」前日發生駭人血案，丈夫疑以利刀割妻子頸喉後，拋妻落街，再畏罪跳樓自盡，兩人伏屍同座低層單位的平台，涉事的三個單位瞬間變成凶宅。有地產代理明言，雙屍慘劇肯定會影響該屋苑成交，估計樓價及租金均會下跌兩至三成，由於案件「好血腥、好恐怖」，即使價格「平了一截」，不論租或買，相信暫時無人問津。



案發現場為兩名死者租住的「御金．國峯」第七座二十八樓B室單位，每月租金為一萬八千元。雙屍血案發生後，兩人分別伏屍在同座五樓的B和C室的平台。根據多家銀行網上估價，涉事單位估價介乎八百一十九萬至九百萬元；伏屍兩戶的估價分別介乎九百二十六萬至九百七十一萬元，以及八百九十萬元至九百五十六萬元。



綜合區內多位地產代理指，案發現場的「對落」單位，即同座二十七樓B室現有放盤，實用面積四百呎，放盤價為一千一百萬元。至於另外兩個伏屍單位建築面積亦是四百呎，並分別擁有一個五百五十六及四百七十二呎的平台花園，屬「特色戶」。



適逢「鬼節」更恐怖



有代理補充，雙屍慘劇影響屋苑成交價格，又稱今年五月，同座二十三樓B室單位，以七百七十萬元成交，認為案發現場的「對落」單位放盤價稍高，加上發生雙屍慘劇後，直言：「雖然業主未有調整個價，但放七百萬都未必賣得出。」



該名代理又說，一般而言凶宅售價會比市價大跌兩至三成，租金則下調兩成左右，並指由於今次「唔係淨跳樓自殺」，而是有人斬殺妻子後再跳樓自盡，「好血腥、好恐怖」，加上前日適逢農曆七月十四「鬼節」，加添恐怖感覺，不論租或賣，即使價格「平了一截」，相信暫時都無人問津，「搵客都會target外國人或印度人，佢哋可能無咁忌。」



