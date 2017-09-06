﻿天鴿襲澳 員工旅客歷險境 呂志和：放下傷痛重建社會

上月十級颱風「天鴿」空襲港澳，其破壞力成為澳門有記錄以來最大的風災，澳門街頭一片混亂；而中期業績節節領先的銀河娛樂，被工會指責在風暴期間刻薄員工，未有即時組織義工協助救災，遭網民猛烈抨擊。銀娛主席呂志和接受最新一期《東周刊》訪問，親述逾萬名銀娛員工和旅客在風暴期間十小時的驚險經歷，亦剖析種種批評源於溝通上的誤會，堅持自己不會刻薄員工，他寄語各界放下傷痛，努力重建澳門社會。



回憶這次百年一遇的天災，呂志和猶有餘悸：「五十年都未見過咁嘅風災，唔止大風，好多地方都水浸，水位有成十呎高！今次風災嘅破壞，唔係三幾日可以復原」。作風低調的他一直對澳門災情格外關心，除了運送建築材料往當地協助重建，銀娛基金會及呂氏家族更合共捐出六千萬元，成立颱風經濟援助基金，為澳門市民及銀娛員工施予援手。



然而銀娛工會指管理層「刻薄」，要求員工颱風過後兩小時內上班，否則扣錢；又命員工清理酒店泳池，亦未有即時組織義工隊救災，「澳門銀河」的facebook專頁更遭網民「洗版」批評。



唔想攰死超時工作員工



呂志和解釋，當日原定早上交更的員工因未能下班，超時工作十二至十四小時，「部門主管原意，係希望下更嘅同事可盡快交更，俾超時工作嘅員工可以盡快下班休息，唔想攰死佢哋，同處理其他急事」。



至於強迫員工清理泳池疑雲，呂形容「天鴿」威力強大，銀娛酒店斷水斷電，集團位於半島的星際酒店更有大如寫字枱的木板被強風吹起，「二百幾隻窗爛晒！當時房入面仍有住客，要確保客人安全，如果唔及時處理，後果可能好嚴重」。有見另一颱風「帕卡」即將逼近，呂志和及一眾管理層意識到危機，決定派員工清理泳池垃圾和雜物，盡量減低泳池等平台發生危險的機會。



風暴過後銀娛管理層跟員工兩度會面，其後作出多項措施，包括為有經濟需要的員工設立「災後復修援助」及「嚴重損失援助」，並全面檢討集團的颱風政策。而為免引起爭拗，銀娛將引入高科技溝通平台，「兩萬幾個員工，好難即時見面。中國人做生意以誠待人，今次只係一個大誤會」。呂志和提到，明白風災後澳門環境非常惡劣，現時應主力善後，銀娛義工隊亦會協助救災，「希望大眾放下傷痛向前看，落力重建社會。」